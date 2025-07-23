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Лучше "Кинжала". Турция показала первую гиперзвуковую ракету: раскрыты характеристики

Среда 23 июля 2025 09:08
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Лучше "Кинжала". Турция показала первую гиперзвуковую ракету: раскрыты характеристики Фото: Турция показала первую гиперзвуковую ракету (roketsan.com.tr)
Автор: Константин Широкун

Турция на международной выставке вооружений IDEF 2025 в Стамбуле представила свою первую гиперзвуковую ракету Tayfun Block-4, которая по ряду характеристики опережает российский "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Баллистическая ракета Tayfun Block-4 - это гиперзвуковая версия ракеты Tayfun, самой дальнобойной баллистической ракеты национального производства Турции.

Новая версия Tayfun весит более 7 т. По словам разработчиков, ракета с многоцелевой боевой частью сможет уничтожать системы ПВО, пункты управления, военные ангары и критически важные военные объекты на расстоянии до 3000 километров. Для сравнения, "Кинжал" и имеет дальность до

Также известно, что ракета поражает цели с высокой точностью: отклонение не превышает 5 м, а ее скорость достигает более 6000 км/ч. Ее длина - около 10 м, а диаметр - 938 мм.

Roketsan представила еще несколько новых систем, среди которых ракета Atmaca, ракета класса "воздух-воздух" Gokbora и баллистическая ракета воздушного базирования 300 Er.

Турция наращивает выпуск ракет

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал увеличить производство ракет средней и большой дальности из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном.

Эрдоган давно поддерживает усилия Турции по развитию независимой оборонной промышленности, способной производить военные самолеты, танки, дроны, фрегаты, а теперь и ракеты - как для экспорта, так и для усиления собственной армии.

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