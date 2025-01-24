Точка в делах "титушек". В суд передали обвинения по экс-руководству МВД
ГБР фактически ставит точку в делах так называемых "титушек". В суд передали дело в отношении бывших министра внутренних дел и и. о. начальника управления МВД в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Как отмечает следствие, фигуранты дела во время Революции Достоинства в ноябре 2013 - феврале 2014 годов руководили так называемыми "титушками".
"Завершение расследования в этом важном уголовном производстве является финалом расследования причастности к организации насилия в этот период "титушек". Следствие доказало, что должностные лица МВД привлекали наемников к противоправным действиям, направленным на препятствование мирным протестам", - говорится в сообщении.
По данным следствия, бывшие высокопоставленные чиновники МВД организовали:
- похищение в ночь с 20 на 21 января 2014 года из помещения Александровской клинической больницы г. Киева двух участников движения "Евромайдан", пытали их и умышленного убили одного из них;
- похищение и лишение свободы 21 января 2014 года в районе станции метро "Почайна" в Киеве активиста и дальнейшего его пытки в ночь с 21 на 22 января 2014 года в палаточном лагере возле станции метро "Бориспольская" в Киеве;
- совершение 18-19.02.2014 на перекрестке улиц Владимирская и Большая Житомирская в Киеве умышленного убийства журналиста, покушений на убийство других протестующих и нанесение им телесных повреждений.
Действия, совершенные под руководством бывших чиновников, привели к тяжелым последствиям: гибели людей, причинению различной степени тяжести телесных повреждений и запугиванию мирных граждан. Указанным лицам грозит пожизненное лишение свободы.
Дела Майдана
В Украине продолжают следствие в отношении причастных к незаконному препятствованию акциям протеста в центре Киеве в 2013-2014 годах, которые получили название Революция Достоинства.
Ранее ГБР установило личности правоохранителей, которые осуществили первые выстрелы по митингующим на Майдане Независимости в Киеве в феврале 2014 года.
Также летом 2024 года командирам Львовского, Харьковского и Севастопольского "Беркута" объявили новые подозрения по делу о разгоне митингующих.
Больше о делах Майдана и как они продвигаются РБК-Украина рассказал адвокат Небесной Сотни Виталий Тытыч. Подробнее - в интервью по ссылке.
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