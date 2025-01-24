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Точка в делах "титушек". В суд передали обвинения по экс-руководству МВД

Киев, Пятница 24 января 2025 13:44
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Точка в делах "титушек". В суд передали обвинения по экс-руководству МВД Фото: ГБР передало в суд дело в отношении экс-руководства МВД (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

ГБР фактически ставит точку в делах так называемых "титушек". В суд передали дело в отношении бывших министра внутренних дел и и. о. начальника управления МВД в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как отмечает следствие, фигуранты дела во время Революции Достоинства в ноябре 2013 - феврале 2014 годов руководили так называемыми "титушками".

"Завершение расследования в этом важном уголовном производстве является финалом расследования причастности к организации насилия в этот период "титушек". Следствие доказало, что должностные лица МВД привлекали наемников к противоправным действиям, направленным на препятствование мирным протестам", - говорится в сообщении.

По данным следствия, бывшие высокопоставленные чиновники МВД организовали:

  • похищение в ночь с 20 на 21 января 2014 года из помещения Александровской клинической больницы г. Киева двух участников движения "Евромайдан", пытали их и умышленного убили одного из них;
  • похищение и лишение свободы 21 января 2014 года в районе станции метро "Почайна" в Киеве активиста и дальнейшего его пытки в ночь с 21 на 22 января 2014 года в палаточном лагере возле станции метро "Бориспольская" в Киеве;
  • совершение 18-19.02.2014 на перекрестке улиц Владимирская и Большая Житомирская в Киеве умышленного убийства журналиста, покушений на убийство других протестующих и нанесение им телесных повреждений.

Действия, совершенные под руководством бывших чиновников, привели к тяжелым последствиям: гибели людей, причинению различной степени тяжести телесных повреждений и запугиванию мирных граждан. Указанным лицам грозит пожизненное лишение свободы.

Дела Майдана

В Украине продолжают следствие в отношении причастных к незаконному препятствованию акциям протеста в центре Киеве в 2013-2014 годах, которые получили название Революция Достоинства.

Ранее ГБР установило личности правоохранителей, которые осуществили первые выстрелы по митингующим на Майдане Независимости в Киеве в феврале 2014 года.

Также летом 2024 года командирам Львовского, Харьковского и Севастопольского "Беркута" объявили новые подозрения по делу о разгоне митингующих.

Больше о делах Майдана и как они продвигаются РБК-Украина рассказал адвокат Небесной Сотни Виталий Тытыч. Подробнее - в интервью по ссылке.

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