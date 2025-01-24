Крапка в справах "тітушок". До суду передали обвинувачення щодо екс-керівництва МВС
ДБР фактично ставить крапку у справах так званих "тітушок". До суду передали справу щодо колишніх міністра внутрішніх справ та в. о. начальника управління МВС у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
Як зазначає слідство, фігуранти справи під час Революції Гідності у листопаді 2013 - лютому 2014 років керували так званими "тітушками".
"Завершення розслідування у цьому важливому кримінальному провадженні є фіналом розслідування причетності до організації насильства в цей період "тітушок". Слідство довело, що посадові особи МВС залучали найманців до протиправних дій, спрямованих на перешкоджання мирним протестам", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, колишні високопосадовці МВС організували:
- викрадення в ніч з 20 на 21 січня 2014 року з приміщення Олександрівської клінічної лікарні м. Києва двох учасників руху "Євромайдан", катували їх та умисного вбили одного з них;
- викрадення та позбавлення волі 21 січня 2014 року у районі станції метро "Почайна" у Києві активіста та подальшого його катування в ніч з 21 на 22 січня 2014 року в наметовому таборі біля станції метро "Бориспільська" у Києві;
- вчинення 18-19.02.2014 на перехресті вулиць Володимирська та Велика Житомирська у Києві умисного вбивства журналіста, замахів на вбивство інших протестувальників та нанесення їм тілесних ушкоджень.
Дії, вчинені під керівництвом колишніх посадовців, призвели до тяжких наслідків: загибелі людей, заподіяння різного ступеня тяжкості тілесних ушкоджень та залякування мирних громадян. Зазначеним особам загрожує довічне позбавлення волі.
Справи Майдану
В Україні продовжують слідство щодо причетних до незаконного перешкоджання акціям протесту у центрі Києві у 2013-2014 роках, які отримали назву Революція Гідності.
Раніше ДБР встановило особи правоохоронців, які здійснили перші постріли по мітингувальниках на Майдані Незалежності у Києві у лютому 2014 року.
Також влітку 2024 року командирам Львівського, Харківського та Севастопольського "Беркуту" оголосили нові підозри у справі про розгін мітингувальників.
Більше про справи Майдану та як вони просуваються РБК-Україна розповів адвокат Небесної Сотні Віталій Титич. Детальніше - в інтерв'ю за посиланням.
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