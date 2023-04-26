В Краматорске раздался взрыв

В среду, 26 апреля, в Краматорске Донецкой области раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Официальная информация о причинах и последствиях взрывов не сообщается. Жителей региона до окончания тревоги просят оставаться в укрытиях или по возможности соблюдать правила "двух стен". Воздушная тревога в городе и области не была объявлена.