ua ru
Ср, 26 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Краматорске раздался взрыв

Новина українською →
Краматорск, Среда 26 апреля 2023 20:54
В Краматорске раздался взрыв Фото: Взрыв (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 26 апреля, в Краматорске Донецкой области раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Официальная информация о причинах и последствиях взрывов не сообщается.

Жителей региона до окончания тревоги просят оставаться в укрытиях или по возможности соблюдать правила "двух стен".

Воздушная тревога в городе и области не была объявлена.

Напомним, что в ночь на среду, 26 апреля, российские оккупанты обстреляли Дружковку Донецкой области. Под удар попал местный отдел полиции, ранения получили трое полицейских.

Сегодня, 26 апреля, военные РФ обстреляли одну из общин в Сумской области. В результате атаки есть раненые.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск Донецкая область Война в Украине
NEWS
Самые тяжелые бои идут на юге и западе Бахмута: карты боев ISW
Самые тяжелые бои идут на юге и западе Бахмута: карты боев ISW
DAILY
Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России