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Россияне обстреляли Сумскую область: есть раненые

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Сумская область, Среда 26 апреля 2023 15:15
Россияне обстреляли Сумскую область: есть раненые Фото: россияне обстреляли Сумскую область (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 26 апреля, военные РФ обстреляли одну из общин в Сумской области. В результате атаки есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Сумской ОВА.

"Россияне сегодня в полдень совершили обстрелы из миномета Юнаковской общины", - сообщили в администрации.

По данным ОВА, в результате вражеских обстрелов в общине были ранены двое гражданских лиц.

"Людей отвезли в больничное учреждение. В настоящее время им предоставляется квалифицированная медицинская помощь", - добавили в администрации.

Напомним, ночью российские кафиры обстреляли Дружковку Донецкой области. Под удар попал местный отдел полиции, ранения получили трое полицейских.

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