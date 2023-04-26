Россияне обстреляли Сумскую область: есть раненые

Сегодня, 26 апреля, военные РФ обстреляли одну из общин в Сумской области. В результате атаки есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Сумской ОВА.

"Россияне сегодня в полдень совершили обстрелы из миномета Юнаковской общины", - сообщили в администрации.

По данным ОВА, в результате вражеских обстрелов в общине были ранены двое гражданских лиц.

"Людей отвезли в больничное учреждение. В настоящее время им предоставляется квалифицированная медицинская помощь", - добавили в администрации.

Напомним, ночью российские кафиры обстреляли Дружковку Донецкой области. Под удар попал местный отдел полиции, ранения получили трое полицейских.

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