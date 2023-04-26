У Краматорську пролунав вибух

У середу, 26 квітня, у Краматорську Донецької області пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомляється. Жителів регіону до закінчення тривоги просять залишатися в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін". Повітряна тривога в місті та області оголошена не була.