У Краматорську пролунав вибух
У середу, 26 квітня, у Краматорську Донецької області пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.
Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомляється.
Жителів регіону до закінчення тривоги просять залишатися в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".
Повітряна тривога в місті та області оголошена не була.
Нагадаємо, що у ніч проти середи, 26 квітня, російські окупанти обстріляли Дружківку Донецької області. Під удар потрапив місцевий відділ поліції, поранення зазнали троє поліцейських.
Сьогодні, 26 квітня, військові РФ обстріляли одну з громад в Сумській області. В результаті атаки є поранені.
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