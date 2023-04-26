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У Краматорську пролунав вибух

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Краматорськ, Середа 26 квітня 2023 20:54
У Краматорську пролунав вибух Фото: Вибух (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 26 квітня, у Краматорську Донецької області пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомляється.

Жителів регіону до закінчення тривоги просять залишатися в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".

Повітряна тривога в місті та області оголошена не була.

Нагадаємо, що у ніч проти середи, 26 квітня, російські окупанти обстріляли Дружківку Донецької області. Під удар потрапив місцевий відділ поліції, поранення зазнали троє поліцейських.

Сьогодні, 26 квітня, військові РФ обстріляли одну з громад в Сумській області. В результаті атаки є поранені.

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