Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Дружковке: ранены трое полицейских

В ночь на среду, 26 апреля, российские оккупанты обстреляли Дружковку Донецкой области. Под удар попал местный отдел полиции, ранения получили трое полицейских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

"Сегодня ночью двумя ракетами "С-300" враг попал по городу Дружковка", - говорится в сообщении.

По данным полиции, повреждены по меньшей мере 7 жилых домов и отдел полиции.

"Ранены трое полицейских, которые находились при исполнении служебных обязанностей", - добавили в МВД.

Как сообщалось, в понедельник, 24 апреля, российские военные обстреляли село Шахтерское в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли два человека.

А ночью на понедельник, 24 апреля, российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области. Враг атаковал одну из школ, расположенную в одном из пригородных поселков.