Ракетная опасность. В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу
Ночью, 7 мая, по Украине начала распространяться воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.
23:52
В Винницкой и Днепропетровской областях - отбой тревоги. В то же время, ее объявили в Житомирской и Сумской областях.
23:40
Виталий Ким написал, что на юге Украины пока опасность прошла. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях тревогу отменили.
23:30
Сигналы о воздушной опасности объявлены столице, а также в Киевской, Одесской, Кировоградской, Херсонской, Винницкой, Черкасской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской и Полтавской областях.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким порекомендовал одесситам не игнорировать воздушную тревогу. Также он написал, что на севере слышны звуки пролета "шахедов".
А глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин заявил о ракетной опасности и посоветовал гражданам спуститься в укрытие.
Напомним, что накануне жителей Никопольского района предупредили об угрозе вражеских обстрелов.
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