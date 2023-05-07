Ракетная опасность. В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу

Ночью, 7 мая, по Украине начала распространяться воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.

23:52

В Винницкой и Днепропетровской областях - отбой тревоги. В то же время, ее объявили в Житомирской и Сумской областях.

23:40

Виталий Ким написал, что на юге Украины пока опасность прошла. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях тревогу отменили.

23:30

Сигналы о воздушной опасности объявлены столице, а также в Киевской, Одесской, Кировоградской, Херсонской, Винницкой, Черкасской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской и Полтавской областях.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким порекомендовал одесситам не игнорировать воздушную тревогу. Также он написал, что на севере слышны звуки пролета "шахедов".

А глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин заявил о ракетной опасности и посоветовал гражданам спуститься в укрытие.