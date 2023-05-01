ua ru
Пн, 01 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ атаковали Херсон: пострадал один человек

Новина українською →
Херсон, Понедельник 01 мая 2023 19:04
Войска РФ атаковали Херсон: пострадал один человек Фото: Войска РФ атаковали Херсон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 1 мая, российские оккупанты атаковали Херсон. В результате обстрела пострадал по меньшей мере один человек.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram.

Из-за вражеских обстрелов в Херсоне горят частные дома. На месте работают пожарные.

"Известно об одном пострадавшем - 30 летний мужчина получил ранение руки, его госпитализировали", - сообщил Прокудин.

Он добавил, что россияне продолжают обстреливать город.

"Оставайтесь в укрытиях или воспользуйтесь правилом двух стен", - добавил он.

Напомним, сегодня в Херсоне раздались взрывы.

Кроме того, накануне из села Кизомыс в Херсонской области эвакуировали всех детей. Население постоянно находится под обстрелами оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война России против Украины
NEWS
ВСУ контратакуют на отдельных участках Бахмута, - Сырский
ВСУ контратакуют на отдельных участках Бахмута, - Сырский
DAILY
Три сценария войны. Почему наступление Украины может стать переломным
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Три сценария войны. Почему наступление Украины может стать переломным