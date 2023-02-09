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В Краматорске прозвучали взрывы

Иллюстративное фото: в Краматорске прозвучали взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 9 февраля, ночью жители Краматорска услышали взрывы. В Донецкой области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, жители города услышали по меньшей мере два взрыва.

Официальные источники пока не раскрывают более детальной информации о происшествии. Местным жителям необходимо оставаться в укрытиях.

Напомним, ранее стало известно, что 8 февраля россияне ударили по Славянску. "Прилеты" зафиксировали в частном секторе.

Также мы писали, что оккупанты обвинили Украину в якобы подготовке провокаций в Краматорске. Вероятно, враги планируют обстрел города.

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