В Краматорске прозвучали взрывы

В Краматорске Донецкой области сегодня ночью, 17 января, прозвучали громкие взрывы. В регионе воздушная тревога не объявлялась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

Согласно сообщениям, в городе было слышно по меньшей мере два взрыва. Об их причинах и последствиях пока ничего не сообщалось.

Как сообщалось, российские войска 9 января поздно вечером нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Основной удар пришелся на дорогу и двигавшийся по ней автомобиль. Два человека, находившиеся в машине, погибли.

Также напомним, ночью 8 января в Краматорске раздались громкие взрывы. Позже глава Донецкой области подтвердил, что оккупанты после полуночи нанесли семь ракетных ударов по Краматорску и два - по Константиновке.

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