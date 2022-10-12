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В Донецкой области началась подача природного газа: подробности

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Украина, Среда 12 октября 2022 16:05
В Донецкой области началась подача природного газа: подробности Фото: В Донецкой области началась подача природного газа (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 12 октября, на подконтрольных украинским властям территории Донецкой области началась подача природного газа. Его не было в регионе почти полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Донецкоблгаз".

"Начиная с 12.10.2022 г., начался поэтапный пуск природного газа в распределительные сети и всем потребителям в зоне своей эксплуатационной ответственности", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, восстановление газоснабжения будет осуществляться постепенно в населенных пунктах, не находящихся на временно оккупированной территории и в зоне боевых действий.

В предприятии объяснили алгоритм действий по безопасному выполнению работ по восстановлению газоснабжения:

  • Перекрыть выключающие устройства на газопроводах-вводах в Ваши дома/усадьбы/дома;
  • Перекрыть выключающие устройства на газовых подводах (опусках) к внутридомовому газовому оборудованию;
  • Предоставить доступ представителям АО "Донецкоблгаз", в свои дома/усадьбы/дома, в места, где установлено газопотребляющее оборудование, дымовые и вентиляционные каналы;
  • Для предотвращения попадания в Ваши дома мошенников и воров, требуйте от представителей АО "Донецкоблгаз" предъявлять свои служебные удостоверения.

Весной глава Донецкой ОВ Павел Кириленко объяснял, почему регион остался без газоснабжения.

"Основной узел, через который газ раньше шел к нам, расположен в Луганской области. Сейчас этот узел оккупирован россиянами, и подача газа через него прекращена. Резервный узел был поврежден в апреле в результате боевых действий. Предприятие не имеет возможности начать ремонт из-за постоянных обстрелов российской армии", - заявлял тогда Кириленко.

Напомним, еще в мае жителей Донецкой области предупреждали о возможности прекращения газоснабжения из-за действий РФ.

Уже впоследствии газоснабжение Донецкой и Луганской областей полностью прекратилось.

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