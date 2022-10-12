В Донецкой области началась подача природного газа: подробности

В среду, 12 октября, на подконтрольных украинским властям территории Донецкой области началась подача природного газа. Его не было в регионе почти полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу " Донецкоблгаз ".

"Начиная с 12.10.2022 г., начался поэтапный пуск природного газа в распределительные сети и всем потребителям в зоне своей эксплуатационной ответственности", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, восстановление газоснабжения будет осуществляться постепенно в населенных пунктах, не находящихся на временно оккупированной территории и в зоне боевых действий.

В предприятии объяснили алгоритм действий по безопасному выполнению работ по восстановлению газоснабжения:

Перекрыть выключающие устройства на газопроводах-вводах в Ваши дома/усадьбы/дома;

Перекрыть выключающие устройства на газовых подводах (опусках) к внутридомовому газовому оборудованию;

Предоставить доступ представителям АО "Донецкоблгаз", в свои дома/усадьбы/дома, в места, где установлено газопотребляющее оборудование, дымовые и вентиляционные каналы;

Для предотвращения попадания в Ваши дома мошенников и воров, требуйте от представителей АО "Донецкоблгаз" предъявлять свои служебные удостоверения.

Весной глава Донецкой ОВ Павел Кириленко объяснял, почему регион остался без газоснабжения.

"Основной узел, через который газ раньше шел к нам, расположен в Луганской области. Сейчас этот узел оккупирован россиянами, и подача газа через него прекращена. Резервный узел был поврежден в апреле в результате боевых действий. Предприятие не имеет возможности начать ремонт из-за постоянных обстрелов российской армии", - заявлял тогда Кириленко.