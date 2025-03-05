На Краматорском направлении ВСУ уничтожили российскую САУ "Нона" и транспорт оккупантов

По данным группировки войск "Хортица", враг рассчитывал спрятать свою технику и пехоту. Однако ВСУ успешно нашли и уничтожили российское вооружение, а также солдат.

"Самоходная артиллерийская установка "Нона" - уничтожена. Вражеский транспорт - уничтожен. Живая сила оккупантов - ликвидирована", - сообщили в ОСУВ.

Видео мастерской работы украинских бойцов показала 5 отдельная штурмовая Киевская бригада. На нем можно увидеть, как ВСУ ловко попадают во вражеские цели.

"Штурмовики бригады не оставляют врагу никаких шансов. Работа по ликвидации живой силы и техники продолжается", - добавили в группировке войск.

Что известно о САУ "Нона"

Самоходная артиллерийская установка "Нона-С" - основная артиллерийская система воздушно-десантных и аэромобильных войск.Гусеничная, бронированная, плавающая, аэротранспортабельная, авиадесантная парашютным, парашютно-реактивным и посадочным способами. "Нона-С" предназначена для непосредственной огневой поддержки подразделений воздушно-десантных войск на поле боя.

Успехи украинских бойцов

Напомним, что на Лиманском направлении украинские пилоты ударных беспилотников батальона беспилотных систем за последние несколько дней уничтожили значительное количество российской техники.

В результате боевых действий было уничтожено две боевые бронированные машины, два Камаза, "буханка" с боеприпасами, мотоцикл, две артиллерийские пушки, зенитку, четыре миномета, а также РЭБ (радиоэлектронную борьбу) и антенну.

Также украинские военные подразделения Falcon бригады "Гарт" поразили под Волчанском вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М".