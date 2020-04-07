У Краматорську повідомили про нову підозру на коронавірус

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Біоматеріал вже спрямовано на аналіз до міста Слов’янськ

У Краматорську повідомили про нову підозра на захворювання коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Краматорської міської ради.

Як зазначається, біоматеріал вже спрямовано на аналіз до міста Слов’янськ.

Взагалі у місті було зафіксовано 11 підозр, усі вони отримали негативний результат.

Нагадаємо, в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України Володимир Збаражський повідомив, що у Сумах від коронавірусу одужала жінка.

Втім, у Збройних силах України зафіксували першу смерть через коронавірус COVID-19. Померла жінка, у якої діагноз підтвердили вчора.

Додамо, в Україні за добу зафіксували 7 нових летальних випадків, пов'язаних із захворюванням коронавірусом. Так, станом на ранок 7 квітня в Україні померли 45 пацієнтів, хворих коронавірусною інфекцією.

Як писало РБК-Україна, найбільше випадків захворювання коронавірусом зареєстровано в Києві. Приріст підтверджених випадків COVID-19 в порівнянні з попередньою добою становить майже 13%.

Нагадаємо, МОЗ вивчить феномен Миколаївської області, де немає коронавірусу.