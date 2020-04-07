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В Краматорске сообщили о новом подозрении на коронавирус

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 14:13
В Краматорске сообщили о новом подозрении на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Биоматериал уже направлен на анализ в город Славянск

В Краматорске сообщили о новом подозрении на заболевание коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Как отмечается, биоматериал уже направлен на анализ в город Славянск.

Всего в городе было зафиксировано 11 подозрений, все они получили отрицательный результат.

Напомним, и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Минздрава Украины Владимир Збаражский сообщил, что в Сумах от коронавируса выздоровела женщина.

Впрочем, в Вооруженных силах Украины зафиксировали первую смерть из-за коронавируса COVID-19. Умерла женщина, у которой диагноз подтвердили вчера.

Добавим, в Украине за сутки зафиксировали 7 новых летальных случаев, связанных с заболеванием коронавирусом. Так, по состоянию на утро 7 апреля в Украине умерли 45 пациентов, больных коронавирусной инфекцией.

Как писало РБК-Украина, больше всего случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Киеве. Прирост подтвержденных случаев COVID-19 в сравнении с предыдущим днем составляет почти 13%.

Напомним, Минздрав изучит феномен Николаевской области, где нет коронавируса.

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