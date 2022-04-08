З Краматорська починають термінову евакуацію автомобілями до залізничних станцій

У Краматорську оголосили негайну евакуацію автомобільним транспортом для місцевих жителів, які хочуть покинути місто. Їх будуть підвозити до залізничних станцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг мера Краматорська Олександра Гончаренка.