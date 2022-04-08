З Краматорська починають термінову евакуацію автомобілями до залізничних станцій
У Краматорську оголосили негайну евакуацію автомобільним транспортом для місцевих жителів, які хочуть покинути місто. Їх будуть підвозити до залізничних станцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг мера Краматорська Олександра Гончаренка.
Наразі місцева влада шукає водіїв, які довозитимуть людей до більш безпечних станцій. Там вони зможуть пересісти на евакуаційні потяги, щоб дістатися до інших регіонів України.
Нагадаємо, що російські окупанти зранку 8 квітня завдали ракетного удару по вокзалу у Краматорську.
Президент Володимир Зеленський зазначив, що ворог застосував ракету "Точка-У".
Пізніше стало відомо, що кількість жертв після обстрілу вокзалу виросло до 39 осіб, ще 87 людей отримали поранення.
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