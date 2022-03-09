Росія випустила ракету "Іскандер" у Краматорський район

Російські війська випустили в Краматорський район Донецької області тактичний ракетний комплекс "Іскандер". Попередньо, постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Нацполіції.

"Сьогодні зранку, 9 березня, у напрямку Краматорська російські окупаційні війська випустили ракету з комплексу "Іскандер". Ракету було збито, хвостова частина комплексу впала на територію станції Шпичкіноу смт Ясногірка.За попередньою інформацією, постраждалих немає.", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці події працюють вибухотехніки.

Поліція закликає громадян у разі знаходження вибухонебезпечних предметів. Категорично заборонено:

наближатися до предмета;

пересувати його або брати до рук;

вдаряти по ньому.

У випадку виявлення таких предметів, необхідно негайно повідомити поліцію або службу з надзвичайних ситуацій за номером 101. Краматорський районне управління поліції: 050-988-05-93.

Нагадаємо, вчора російські окупаційні війська обстріляли місто Рубіжне (Луганська область). Внаслідок чого за добу загинуло троє мирних жителів.

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