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Росія випустила ракету "Іскандер" у Краматорський район

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Донецька область, Середа 09 березня 2022 14:46
Росія випустила ракету "Іскандер" у Краматорський район Фото: Росія випустила ракету "Іскандер" у Краматорський район (npu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська випустили в Краматорський район Донецької області тактичний ракетний комплекс "Іскандер". Попередньо, постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Нацполіції.

"Сьогодні зранку, 9 березня, у напрямку Краматорська російські окупаційні війська випустили ракету з комплексу "Іскандер". Ракету було збито, хвостова частина комплексу впала на територію станції Шпичкіноу смт Ясногірка.За попередньою інформацією, постраждалих немає.", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці події працюють вибухотехніки.

Поліція закликає громадян у разі знаходження вибухонебезпечних предметів. Категорично заборонено:

  • наближатися до предмета;
  • пересувати його або брати до рук;
  • вдаряти по ньому.

У випадку виявлення таких предметів, необхідно негайно повідомити поліцію або службу з надзвичайних ситуацій за номером 101. Краматорський районне управління поліції: 050-988-05-93.

Нагадаємо, вчора російські окупаційні війська обстріляли місто Рубіжне (Луганська область). Внаслідок чого за добу загинуло троє мирних жителів.

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Краматорськ Донецька область Війна Росії проти України
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