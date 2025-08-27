Крах космических гигантов РФ: почему Россия больше не лидер в космосе

Одна из старейших и крупнейших компаний российской космической отрасли - ракетно-космическая корпорация "Энергия" оказалась на грани краха. Ее руководитель, Игорь Мальцев, открыто заявил о "критической ситуации": миллионные долги, потеря мотивации персонала и реальная угроза закрытия предприятия.

Параллельно частный холдинг SR Space, который еще недавно обещал революцию в сфере легких ракет-носителей и спутниковых группировок, официально признан банкротом. Амбициозные проекты компании не выдержали финансового давления и санкций.

Из-за международных ограничений Россия практически потеряла доступ к критическим западным технологиям, а коммерческие космические пуски для иностранных заказчиков почти остановились. Фактически страна больше не способна конкурировать с такими гигантами, как США и Китай.

В условиях войны космос для Кремля превратился во второстепенное направление. Основные ресурсы направлены на армию и вооружение, а некогда амбициозный имидж России как "великой космической державы" постепенно разрушается. Отрасль деградирует: теряются кадры, технологии и перспективы развития.