RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Крах Європейської Суперліги. "Манчестер Сіті" офіційно залишає турнір

Автор: РБК-Україна

Футбольний клуб "Манчестер Сіті" на своєму оголосив, що виходить зі складу учасників європейської Суперліги. Команда стала першою, що оголосила про вихід з турніру.

Про це повідомила прес-служба клубу на сайті команди.

"Футбольний клуб" Манчестер Сіті "може підтвердити, що він офіційно розпочав процедуру виходу з групи, що розробляє плани європейської Суперліги", - йдеться в релізі.

Раніше ЗМІ повідомили про вихід лондонського "Челсі", "Ліверпуля", "Манчестер Юнайтед", мадридського "Атлетіко" і "Барселони". Однак офіційних заяв від клубів поки не було. "Манчестер Сіті" став першим, офіційно оголосив про вихід з Суперліги.

Нагадаємо, в ніч на 19 квітня 12 європейських футбольних грантів з Англії, Іспанії та Італії оголосили про створення нового турніру-Суперліги Європи. Створення цього турніру вже засудили у ФІФА, УЄФА, а також національні федерації. При цьому клубам-учасникам турніру пригрозили виключенням з усіх турнірів під егідою УЄФА і ФІФА, в тому числі чемпіонатів світу і Європи і національних чемпіонатів.

Раніше видання ESPN повідомило, що в нинішньому сезоні клуби Суперліги не виключатиму з Ліги чемпіонів і Ліги Європи. На півфінальній стадії цих турнірів повинні брати участь відразу п'ять клубів-засновників Суперліги. Остаточне рішення буде прийнято в п'ятницю, 23 квітня.

Детальніше про те, в якому форматі планують проводити Суперлігу - у матеріалі РБК-Україна.

Також РБК-Україна писало про те, яких гравців можуть втратити топ-збірні напередодні Євро-2020 через Суперліги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Футбол
Читайте також
Суперліга Європи: всі 12 клубів-учасників готуються покинути турнір
"Челсі" і "Ман Сіті" можуть вийти з Європейської Суперліги: що відомо
Борис Джонсон виступив проти створення футбольної Суперліги
Прогноз погоди