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Міст у Станиці Луганській можуть побудувати через місяць, - президент

Новини » Політика    08.07.2019 - 17:31
Міст у Станиці Луганській можуть побудувати через місяць, - президент
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент зазначив, що будівництвом моста будуть займатися цивільні особи

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міст у Станиці Луганській можуть побудувати впродовж місяця. Про це він сказав під час саміту "Україна-ЄС" у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, зараз очікується демонтаж бетонних конструкцій зі сторони бойовиків.

"Повертаючись до нашої поїздки в Станицю Луганську, там відбулось розведення військ з обох сторін. Зараз ми очікуємо демонтажу бетонних конструкцій з тієї сторони для початку відновлення мосту. Ми готові це зробити за 2-3 дні, але це паралельний процес. Моя пропозиція після того, що я там побачив, ми будемо недовго чекати. Ви бачили, що там з людьми... Вони дуже просили нас це зробити", - зазначив глава держави.

Президент запевнив, що українська сторона буде чекати на демонтаж протягом тижня.

"Ми будемо чекати тиждень, максимум 8 днів, якщо ми не побачимо демонтаж з тієї сторони, ми будемо будувати міст. Я думаю, що ми готові до цього, і цивільні люди можуть будувати, військові не мають права. У нас є ідея, як це швидко зробити. Я думаю, впродовж місяця ми побудуємо", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський у ході робочої поїздки в Луганську область назвав умови відновлення моста в Станиці Луганській. Глава держави підкреслив, що українська сторона хоче відбудувати цей міст.

Як писало РБК-Україна раніше, спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік висловив надію, що після завершення процесу відведення сил у районі Станиці Луганської почнеться ремонт пішохідного моста через річку Сіверський Донець.

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Новини України Володимир ЗеленськиймостСтаница Луганская
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