На КПВВ "Новотроїцьке" затримали організатора злочинної групи

Затриманого передано співробітникам Нацполіції

На КПВВ "Новотроицкое" пограничники задержали разыскиваемого за создание преступной организации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Как сообщается, пограничники Донецкого отряда задержали гражданина Украины, которого разыскивали правоохранители Украины по ст. 185 УК Украины "Кража" и ст. 255 УК Украины "Создание преступной организации". Задержанного передано сотрудникам Нацполиции.

Еще четырех преступников, которых разыскивает Нацполиция, задержали на государственной границе.

в частности, вчера на железнодорожном пункте пропуска "Чоп" пограничный наряд задержал 20-летнего закарпатца, который находился в розыске за совершение уголовного преступления.

"В пункте пропуска "Новые Яриловичи" пограничники Черниговского отряда задержали мужчину, которого разыскивали по ст.122 УК Украины "Умышленное телесное повреждение средней тяжести" и ст.126 УК Украины "Побои и истязание", - говорится в сообщении.

Напомним, в Луганской области полицейские задержали бывшего боевика террористического батальона "ЛНР".

Отметим, за минувшие сутки, 9 февраля, контрольные пункты вьезда-выезда на Донбассе пересекли более 35 тыс. человек.