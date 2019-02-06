Екс-бойовика "ЛНР" затримали у Луганській області

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Бойовик служив у лавах окупантів з 2014 року

У Луганській області поліцейські затримали колишнього бойовика терористичного батальйону "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Як зазначається, 22–річний екс-бойовик у 2014 році вступив до лав незаконних збройних формувань "ЛНР". Спочатку служив у терористичному батальйоні "Призрак", а потім - у козачій банді Дрьомова. За свою "службу" молодик отримував 15 тис. російських рублів.

Чоловік згодився на пропозицію товариша та виїхав з рідного Сєвєродонецька до Алчевська, де підписав "присягу" так званій "Новоросії". Озброєний чоловік виходив у наряди з охорони місця розташування загону бойовиків.



Декілька разів колишній бойовик виїжджав на бойові виїзди у район м. Дебальцеве в с. Конокрадівка.



Згодом чоловік зв’язався з товаришем та вступив до лав козачого підрозділу у м. Первомайськ. У складі підрозділу на посаді помічника кулеметника виїжджав до с. Санжарівка. Після чого його перевели до іншого підрозділу, де вже на посаді гранатометника виконував завдання з "охорони" дороги. Був охоронцем у командира на прізвисько "Шах". У складі цього ж підрозділу виїжджав на позиції в районі м. Попасна.



За словами чоловіка, у жовтні 2015 року він покинув лави незаконних збройних формувань через небажання воювати за Росію та негативне ставлення до нього з боку російських генералів.



Співробітники поліції перевіряють свідчення колишнього бойовика. За результатами буде прийнято рішення в рамках чинного законодавства.

РБК-Україна писало, що на контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське" поліцейські затримали колишнього працівника виправної колонії "ДНР".

Нагадаємо, Слов’янський міський суд Донецької області засудив бойовика терористичної організації "ДНР", який є жителем міста Горлівка (Донецька область) до 9,5 років позбавлення волі