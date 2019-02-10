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На КПВВ "Новотроїцьке" затримали організатора злочинної групи

Новини » Надзвичайні події    10.02.2019 - 12:31
На КПВВ "Новотроїцьке" затримали організатора злочинної групи
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Затриманого передано співробітникам Нацполіції

На КПВВ "Новотроїцьке" прикордонники затримали розшукуваного за створення злочинної організації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

Як повідомляється, прикордонники Донецького загону затримали громадянина України, якого розшукували правоохоронці України за ст. 185 КК України "Крадіжка" та ст. 255 КК України "Створення злочинної організації". Затриману особу, яка йшла на вхід з ТОТУ, передано співробітникам Нацполіції.

Ще чотирьох злочинців,  яких розшукує Нацполіція, затримали на державному кордоні.

Зокрема учора у залізничному пункті пропуску "Чоп" прикордонний наряд затримав 20-річного закарпатця, який перебував у розшуку за скоєння кримінального злочину.

"В пункті пропуску "Нові Яриловичі" прикордонники Чернігівського загону затримали чоловіка, якого розшукували за ст.122 КК України "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження" та ст.126 КК України "Побої і мордування", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Луганській області поліцейські затримали колишнього бойовика терористичного батальйону "ЛНР".

Зазначимо, за минулу добу, 9 лютого, контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі перетнули понад 35 тис. осіб.

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