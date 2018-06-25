На КПВВ "Майорське" та "Мар’їнка" затримали українців з контрабандним товаром

У двох громадян України вилучили 120 пачок сигарет та косметичні й мідні вироби

На контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське" та "Мар’їнка" співробітники прикордонного відомства спільно з представниками Державної фіскальної служби України (ДФС) виявили у двох громадян України приховані 120 пачок сигарет та косметичні й мідні вироби вартістю майже 20 тисяч гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

"Вчора на КПВВ "Майорське" та "Мар’їнка", що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил було виявлено у двох громадян України приховані 120 пачок сигарет на загальну суму 4 тисячі гривень та косметичні й мідні вироби вартістю майже 16 тисяч гривень. Наразі весь товар вилучено працівникам ДФС", - йдеться у повідомленні.

Фото: контрабандний товар

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі за минулу добу, 24 червня 2018 року, перетнули 37,1 тисячі осіб.