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На КПВВ "Майорське" та "Мар’їнка" затримали українців з контрабандним товаром

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 09:02
Фото: вилучений товар (dpsu.gov.ua)
Фото: вилучений товар (dpsu.gov.ua)

У двох громадян України вилучили 120 пачок сигарет та косметичні й мідні вироби

На контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське" та "Мар’їнка" співробітники прикордонного відомства спільно з представниками Державної фіскальної служби України (ДФС) виявили у двох громадян України приховані 120 пачок сигарет та косметичні й мідні вироби вартістю майже 20 тисяч гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

"Вчора на КПВВ "Майорське" та "Мар’їнка", що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил було виявлено у двох громадян України приховані 120 пачок сигарет на загальну суму 4 тисячі гривень та косметичні й мідні вироби вартістю майже 16 тисяч гривень. Наразі весь товар вилучено працівникам ДФС", - йдеться у повідомленні.

 

Фото: контрабандний товар

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі за минулу добу, 24 червня 2018 року, перетнули 37,1 тисячі осіб.

КПВВ на Донбасі за добу перетнули 37,1 тис. осіб КПВВ на Донбасі за добу перетнули 39,2 тис. осіб
Теги публікації: контрабанда, Мар'їнка, КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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