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На КПВВ "Майорське" виявили більше 10 боєприпасів

Новини » Надзвичайні події    21.07.2019 - 17:25
На КПВВ "Майорське" виявили більше 10 боєприпасів
Фото: піротехніки на КПВВ "Майорське" (ДСНС)

Піротехніки продовжують обстежувати територію

Під час обстеження території контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське" піротехніки вже виявили більше 10 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, станом на 17:00 співробітники піротехнічного підрозділу ДСНС виявили на території контрольного пункту "Майорське" мінометну міну 120-го калібру, один артилерійський снаряд калібру 23 мм та 4 снаряди калібру 30 мм, 5 ручних гранат та фрагмент мінометної міни.

Зазначається, що обстеження території КПВВ продовжується.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на контрольному пункті "Майорське" в ході перевірки після повідомлення про мінування, піротехніки виявили нерозірваний артилерійський снаряд калібру 122 мм.

Після виявлення небезпечного предмету Держприкордонслужба за узгодженням з Командування Об'єднаних сил вирішила тимчасово припинити роботу КПВВ "Майорське".

РБК-Україна писало, що при повторному обстеженні території КПВВ "Майорське" у Донецькій області, піротехніки ДСНС виявили артилерійський снаряд 23-го калібру та фрагмент мінометної міни. Обстеження території продовжувалося.

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