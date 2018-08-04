КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 44 тыс. человек

Через КПВВ проследовали 5,9 тыс. транспортных средств

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 3 августа 2018 года, пересекли 44 тысячи человек. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/25; "Марьинка" - 0/25; "Новотроицкое" - 0/20; "Гнутово" - 20/20.

Всего за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 44 тысячи человек и 5,9 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 8 910 человек и 1 145 транспортных средств;

"Марьинка" - 9 740 человек и 1 915 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 9 245 человек и 1 760 транспортных средств;

"Гнутово" - 4 460 человек и 1 030 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10 100 человек.

В ГПСУ сообщают о зафиксированных пограничниками нарушениях правил перемещения товаров: "...на выезд с временно оккупированной территории был остановлен автомобиль Mitsubishi. В транспортном средстве обнаружили струны к гитарам, подкладочное полотно, рулоны кожи, тюнеры и музыкальные инструменты".

Стоимость этих товаров составляет более 75 тысяч гривен. Сейчас их изъяли представители ГФС.

Напомним, 31 июля КПВВ на Донбассе пересекли 42,2 тысячи человек. Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию проследовало 15 грузовых автомобилей от трех благотворительных организаций со строительными материалами, медицинскими и продуктовыми наборами общим весом более 236 тонн.