На КПВВ на Донбасі виявили комплектуючі для майнінгу криптовалют

Обладнання оцінюють у 33 тис. гривень

На Донбасі виявили комплектуючі для майнінгу криптовалют. Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил.

Громадянин України К. слідував з міста Маріуполя у місто Донецьк і пішки прибув на вихід до тимчасово окупованої території через КПВВ "Новотроїцьке".

"...прикордонний наряд Державної прикордонної служби України спільно із співробітниками ДФС України зі складу Об’єднаних сил здійснили перевірку особистих речей даного громадянина і виявили комплектуючі для майнінгу криптовалют: блок живлення та відео-карту, загальною вартістю 33 тис. гривень", - повідомляють у ООС.

Обладнання було вилучено.

Нагадаємо, 28 червня у Донецькій області прикордонники виявили комплектуючі для "криптовалютної ферми".