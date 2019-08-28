КПВВ на Донбасі скорочують час роботи
Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі переходять на осінній графік. Про це йдеться в повідомленні прес-центра операції Об'єднаних сил.
Повідомляється, що з 1 вересня пункти пропуску на лінії зіткнення в Донбасі перейдуть на осінній режим роботи з 07:00 до 18:30. Зокрема, по осінньому графіком будуть функціонувати такі дорожні коридори:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Станиці Луганській на період ремонту зруйнованого мосту через річку Сіверський Донець спорудять тимчасовий обхідний міст. Зазначимо, українська сторона вже завершила роботи з розмінування і заявляла про готовність до відновлення зруйнованого моста.
До цього спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі посол Мартін Сайдик заявив, що ремонт мосту в Станиці Луганській може протривати кілька місяців. За його словами, у зв'язку з цим можуть виникнути тимчасові обмеження при використанні пункту пропуску. У той же час, за даними української сторони, бойовики на Донбасі продовжують імітувати роботи з демонтажу фортифікаційних споруд, розташованих на ділянці розведення сил у Станиці Луганській. Таким чином, ремонт мосту постійно відкладається.