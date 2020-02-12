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На КПВВ "Чонгар" відкрили центр адмінпослуг для кримчан

Новини » Суспільство     12.02.2020 - 16:56
На КПВВ "Чонгар" відкрили центр адмінпослуг для кримчан
Фото: КПВВ "Чонгар" (з відкритих джерел)

ЦНАП працює в тестовому режимі

В сервісній зоні КПВВ "Чонгар" у середу, 12 лютого, відкрили Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) для мешканців Криму. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Повідомляється, що ЦНАП з 11 лютого працює в тестовому режимі. У ньому можна отримати 168 різних видів адміністративних послуг. При цьому, як відзначили в ЦНАП, кримчани найбільше потребують паспортних послуги.

"Вчора були оформлені два паспорти для виїзду за кордон для громадян України. Сьогодні були жителі Криму, консультувалися. Я сподіваюся, що їм буде зручно обслуговуватись саме на КПВВ "Чонгар", - розповіла начальник ЦНАП Новотроїцького сільради Ірина Собчишена.

Раніше РБК-Україна писало, що на адміністративному кордоні між окупованим Кримом і Херсонською областю у сервісній зоні пункту пропуску "Чонгар" до кінця 2020 року планують створити хаб.

Нагадаємо, контрольні пункти в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чонгар" на адміністративному кордоні з аннексированным Кримом відкрили 15 листопада після реконструкції. При цьому конструкції КПВВ "Чонгар" були зведені за рекордні терміни в 2 місяці.

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