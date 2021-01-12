На КПВВ "Чонгар" неадекват намагався прорвати адмінкордон з Кримом

Фото: розбита машина на КПВВ "Чонгар" (dpsu.gov.ua)

У Херсонській області неадекватний чоловік на позашляховику намагався прорвати адміністративний кордон з окупованим Кримом. Інцидент стався на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Чонгар".

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що неадекватний водій позашляховика Nissan X-Trail, житель Запоріжжя, після в'їзду на КПВВ закрився в автомобілі. Він не давав можливості оглянути авто і без проходження контролю відправився на виїзд.

"На виїзному шлагбаумі водій двічі намагався протаранити механізм примусової зупинки транспортних засобів - болард. Після цього прикордонники дістали запорожця з салону іномарки та затримали його", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники відзначають, що 29-річний порушник при затриманні вів себе неадекватно, пручався, лаявся і погрожував правоохоронцям. Його притягнули до адміністративної відповідальності та передали поліцейським.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна розмістить пункти COVID-тестування на в'їзді з Криму і ОРДЛО.

Також повідомлялося, що контрольні пункти пропуску привели до єдиних стандартів.