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В Україні КПВВ привели до єдиного стандарту: що зміниться

Україна, Вівторок 29 грудня 2020 12:48
В Україні КПВВ привели до єдиного стандарту: що зміниться
Фото: КПВВ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні привели до єдиного стандарту та вимог усі КПВВ на лінії дотику та на адмінмежі з Кримом. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Уряд визначив державне підприємство "Реінтеграція та відновлення" при міністерстві відповідальним за облаштування, утримання та обслуговування КПВВ та прилеглі до них території.

Відповідні заходи ДП здійснюватиме спільно з Донецькою та Луганською обласними військово-цивільними адміністраціями та Херсонською облдержадміністрацією.

"Постанова передбачає приведення до єдиного стандарту та вимог усі КПВВ на лінії дотику та на адмінмежі з Кримом, а також дооблаштування їхніх режимних та сервісних зон", - вказують у Мінреінтеграції.

У відомстві пояснюють, що раніше кожен пункт належав до сфери управління різних структур, і через це виникли труднощі з їх технічним облаштуванням, створенням належних умов для людей, що перетинають лінію дотику у Донецькій та Луганській областях та адмінмежу із Кримом.

Постанова визначає основні вимоги до облаштування КПВВ:

  • режимна зона
  • сервісна зона із сервісним обслуговуванням.

Згідно з документом, режимна та сервісна зони КПВВ облаштовуються тимчасовими модульними спорудами на основі збірно-розбірних конструкцій, з відповідним захистом від ураження стрілецькою зброєю.

У постанові дали визначення прилеглій до КПВВ території.

"Це територія за межами режимної та сервісної зон в радіусі не більше 50 м від них, або до проїжджої частини дороги, якщо відстань до неї менше 50 м", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Рєзніков заявив, що окупаційна влада продовжує блокувати роботу контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі, щоб не допустити демонстрації успіху України.

Як писало РБК-Україна, бойовики продовжують повністю блокувати роботу п'яти КПВВ на Донбасі.

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