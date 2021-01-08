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Україна розмістить пункти COVID-тестування на в'їзді з Криму і ОРДЛО

Київ, П'ятниця 08 січня 2021 12:54
Україна розмістить пункти COVID-тестування на в'їзді з Криму і ОРДЛО
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Україна обладнає пункти експрес-тестування на COVID в контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) на окуповані території. В них будуть робити тести на антиген.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів.

Згідно з постановою, перелік органів, які вносять інформацію про необхідність самоізоляції, доповнено пунктами тестування на КПВВ. Такі пункти будуть визначати наявність антигену коронавіруса SARS-CoV-2, тобто робити експрес-тести.

Цей порядок буде діяти у відношенні тих, хто прибуває з тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, Криму та Севастополя. Також зазначено, що тести будуть робити після перетину КПВВ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів дозволив робити експрес-тести на КПВВ, щоб українці без COVID відразу не направлялися на ізоляцію.

Також повідомлялося, що в медпунктах сервісних центрів на КПВВ будуть безкоштовно тестувати на COVID-19. При цьому раніше стало відомо, що з 10 людей на КПВВ в Станиці Луганській у 7-8 виявляють COVID.

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