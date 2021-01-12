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На КПВВ "Чонгар" неадекват пытался прорвать админграницу с Крымом

Чонгар, Вторник 12 января 2021 14:12
На КПВВ "Чонгар" неадекват пытался прорвать админграницу с Крымом
Фото: разбитая машина на КПВВ "Чонгар" (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Херсонской области неадекватный мужчина на внедорожнике пытался прорвать административную границу с оккупированным Крымом. Инцидент произошел на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар".

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Сообщается, что неадекватный водитель внедорожника Nissan X-Trail, житель Запорожья, после въезда на КПВВ закрылся в автомобиле. Он не давал возможности осмотреть авто и без прохождения контроля отправился на выезд.

"На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств - болард. После этого пограничники достали запорожца из салона иномарки и задержали его", - говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что 29-летний нарушитель при задержании вел себя неадекватно, сопротивлялся, ругался и угрожал стражам порядка. Его привлекли к административной ответственности и передали полицейским.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина разместит пункты COVID-тестирования на въезде из Крыма и ОРДЛО.

Также сообщалось, что контрольные пункты пропуска привели к единым стандартам.

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