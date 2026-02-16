RU

Общество Образование Деньги Изменения

КПП "Солотвино" ограничивает выезд в Румынию с 16 февраля: что надо знать

Иллюстративное фото: граница Украины с Румынией (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

С 16 февраля 2026 года вводится временное ограничение движения транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией".

Стало известно, что популярный пункт пропуска на Закарпатье меняет график работы из-за критического состояния моста. Водителям, которые планируют поездку в Румынию, придется подстраиваться под ежедневные "технические паузы".

Так, из-за реконструкции моста через реку Тиса движение транспорта в пункте пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" будет приостанавливаться по следующему графику:

  • когда: ежедневно с понедельника по пятницу;
  • часы ограничений: с 09:00 до 16:00;
  • продолжительность: ремонтные работы продлятся ориентировочно 47 суток.

В указанный семичасовой интервал оформления грузовых и легковых авто проводиться не будет. Пограничники просят водителей прибывать на КПП или до 9 утра, или уже после 4 вечера.

Важные исключения: пешеходы и выходные

Несмотря на транспортные ограничения, граница остается доступной для отдельных категорий:

  1. Пешеходы: Для тех, кто пересекает границу пешком, никаких ограничений нет. Мост открыт для перехода круглосуточно.

  2. Выходные: В субботу и воскресенье пункт пропуска должен работать в обычном режиме без дневных пауз.

Где проехать без очередей

Если ваш график не позволяет ждать открытия моста в Солотвино, стоит выбрать альтернативные маршруты:

  • КПП "Дьяково - Халмеу" - для легковых и грузовых авто (Закарпатская обл.).

  • КПП "Порубное - Сирет" - основной пункт пропуска (Черновицкая обл.).

 

Напомним, Украина и Молдова согласовали запуск нового международного автомобильного пункта пропуска на общей границе. Переезд будет работать 24/7 и будет открыт как для легкового транспорта и пассажиров, так и для грузовых перевозок.

Кстати, стало известно, как разрешение на выезд за границу 18-22-летних повлияло на образование в Украине.

Граница с УкраинойРумынияГосударственная пограничная служба