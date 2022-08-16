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КПП "Краківець" відновить пропуск автобусів: названа дата

Фото: КПП "Краківець" відновить пропуск автобусів (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Валерія Поліщук

З опівночі середи, 17 серпня, КПП "Краківець" у Львівській області відновлює рух автобусів на виїзд з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України в Telegram.

"У пункті пропуску оновили автобусний термінал і облаштували місце для оформлення пасажирів", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ заявили, що пасажири і транспортний засіб одночасно проходитимуть прикордонно-митну перевірку. При цьому середній час оформлення автобуса становитиме близько 30-45 хвилин.

Нагадаємо, з 18 липня на кордоні з Польщею пункт пропуску "Краківець" був тимчасово закритий для виїзду з України.

З 1 серпня КПП "Краківець" відновив пропуск легкових автомобілів, а також завершив облаштування павільйону для оформлення пасажирських автобусів.

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Львівська область