КПП "Краківець" відновить пропуск автобусів: названа дата

"У пункті пропуску оновили автобусний термінал і облаштували місце для оформлення пасажирів", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ заявили, що пасажири і транспортний засіб одночасно проходитимуть прикордонно-митну перевірку. При цьому середній час оформлення автобуса становитиме близько 30-45 хвилин.

Нагадаємо, з 18 липня на кордоні з Польщею пункт пропуску "Краківець" був тимчасово закритий для виїзду з України.

З 1 серпня КПП "Краківець" відновив пропуск легкових автомобілів, а також завершив облаштування павільйону для оформлення пасажирських автобусів.