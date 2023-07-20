Козловский и ФК "Рух" передали разведчикам очередную партию снаряжения

ФК "Рух" и его учредитель Григорий Козловский в один из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины передали партию необходимого снаряжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт бизнесмена.

Военнослужащие поблагодарили Григория Козловского и "руховцев" за переданное снаряжение, которое крайне необходимо бойцам для подготовки к выполнению боевых задач.

"Мы получили часть снаряжения, которое было потеряно при тех или иных обстоятельствах. Нам передали рюкзаки для Starlink и рюкзаки для коптеров, а также снаряжение на повседневную и подготовку к выполнению боевых задач и для обеспечения автономной жизнедеятельности подразделения. Благодаря этой помощи мы можем качественнее и эффективно выполнять свою работу", - отметил военный.

В то же время Козловский отметил, что спортсмены "помогали и будут помогать нашим славным воинам бороться с той нечистью, которая напала на Украину".

Соучредитель БО "Фонд помощи Украине "Руху у майбутнє" Олег Шпур добавил, что ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский всегда поддерживают украинских военных.

"Все мы знаем чем занимаются подразделения ГУР. Это чрезвычайно важная структура. Это внеочередные потребности, которые мы будем и дальше покрывать. Когда мы вместе - мы сильны. Когда мы вместе - мы можем сделать гораздо больше", - подчеркнул Шпур.

В свою очередь, спецподразделение ГУР МО передало "Руху" благодарность за активное сотрудничество и содействие в выполнении задач.

Напомним, ранее ФК "Рух" передал в Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного комплект оборудования для учебной комнаты аэроразведки. В комплект пособия вошли лед-панели, сенсорный стол, мультитач-панель и мощные ноутбуки.

Также Козловский снабдил военный госпиталь Львова наркозо-дыхательным аппаратом и нейрохирургическим микроскопом. Стоимость этих медицинских приборов составляет более 4 млн. гривен.