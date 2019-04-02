Українська тенісистка програла на старті основнови турніру в Чарльстоні

Надія Кіченок за годину програла в першому колі змагань
Українська тенісистка Надія Кіченок не змогла подолати стартовий бар'єр в одиночному розряді турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier в Чарльстоні (США). Про це повідомляє портал "Великий теніст України".
За вихід до другого раунду змагань Кіченок поступилася італійці Мартіні Тревісан - 2:6, 1:6. Наступною суперницею Тревісан буде чинна переможниця турніру в Чарльстоні голландка Кікі Бертенс.
#VolvoCarOpen Tuesday, April 2 OOP— Volvo Car Open (@VolvoCarOpen) April 1, 2019
Volvo Car Stadium - 10am start:
Lepchenko-Petkovic f/b
Martic-Anisimova f/b
Collins-Brengle f/b
n/b 7pm
Siegemund-Navarro f/b
Trevisan-Bertens
See Tuesday’s Full Schedule https://t.co/q92GyeJNnx pic.twitter.com/wFWJfScb2E
Зазначається, що Кіченок вперше з 2016 року провела поєдинок в основній сітці турніру WTA в одиночному розряді. У Чарльстоні українка успішно пройшла кваліфікацію, здобувши дві перемоги.
Нагадаємо, що в одиночному розряді турніру сьогодні зіграє ще одна українка Катерина Козлова.