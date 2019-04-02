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Українська тенісистка програла на старті основнови турніру в Чарльстоні

Новини » Спорт    02.04.2019 - 09:55
Українська тенісистка програла на старті основнови турніру в Чарльстоні
Фото: ілюстроване зображення (twitter.com/volvocaropen)

Надія Кіченок за годину програла в першому колі змагань

Українська тенісистка Надія Кіченок не змогла подолати стартовий бар'єр в одиночному розряді турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier в Чарльстоні (США). Про це повідомляє портал "Великий теніст України".

За вихід до другого раунду змагань Кіченок поступилася італійці Мартіні Тревісан - 2:6, 1:6. Наступною суперницею Тревісан буде чинна переможниця турніру в Чарльстоні голландка Кікі Бертенс.

Зазначається, що Кіченок вперше з 2016 року провела поєдинок в основній сітці турніру WTA в одиночному розряді. У Чарльстоні українка успішно пройшла кваліфікацію, здобувши дві перемоги.

Нагадаємо, що в одиночному розряді турніру сьогодні зіграє ще одна українка Катерина Козлова.

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