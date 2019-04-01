Дві українські тенісистки подолали кваліфікацію турніру в Чарльстоні

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Козлова і Кіченок дізналися суперниць в основні змагань

Українські тенісистки Катерина Козлова і Надія Кіченок успішно подолали кваліфікаційний бар'єр і зіграють в основній сітці турніру серії WTA Premier у американському Чарльстоні. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Козлова, яка у фіналі кваліфікації турніру обіграла Ніколь Мелікар, в першому колі зустрінеться з Кристиною Плішковою. Переможниця цього поєдинку в другому колі зустрінеться з третьою ракеткою турніру Ариною Соболенко з Білорусі.

Надія Кіченок у фінальному матчі обіграла американку Керолайн Доулхайд. Її суперницею на старті основи стане італійка Мартіна Тревісан. Найсильніша в цій зустрічі далі зіграє з чинною чемпіонкою і другою сіяною турніру Кікі Бертенс.

Congratulations to our 8️⃣ qualifiers for reaching the #VolvoCarOpen main draw.



Kozlova

Sharma

Frech

Davis

Aiava

Kichenok

Di Lorenzo

Trevisan — Volvo Car Open (@VolvoCarOpen) March 31, 2019

Перша й друга ракетки України Еліна Світоліна та Леся Цуренко пропускають турнір через травми.

Матчі основної сітки турніру в Чарльстоні стартують 1 квітня.

Нагадаємо, українські тенісистки на Miami Open показали найгірший результат в сезоні.