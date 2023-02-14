На каждом долларе кровь украинцев. Шмыгаль назвал рост дохода "Росатома" и призвал к санкциям

В прошлом году доход "Росатома" вырос более чем на 15 процентов, поэтому нужно усилить санкционное давление на агрессора, чтобы он платил высокую цену за свои военные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"В прошлом году экспорт товаров РФ увеличился почти на 10%. Доход "Росатома" вырос на 17%. На каждом долларе, идущем в российский бюджет, кровь украинцев. И это надо помнить всем, кто торгует с Россией", - заявил Шмыгаль.

Он призвал к тому, что главные источники финансирования войны должны быть перекрыты. По его словам, в первую очередь это касается российской нефти и атомной энергетики.

"Для нас важно, чтобы санкционное давление на агрессора усиливалось. РФ должна платить высокую цену за свои военные преступления... К сожалению, враг продолжает на этом зарабатывать", - подчеркнул премьер.

Шмыгаль также поблагодарил партнеров за беспрецедентные санкции в отношении государства-террориста и все же настоял на включении в десятый санкционный пакет ЕС - российскую атомную отрасль.

"В свою очередь, Украина уже ввела санкции в отношении более 4,5 тысячи физических и юридических лиц, угрожающих нашей национальной безопасности. Среди них 200 функционеров атомной отрасли РФ", - подчеркнул Шмыгаль.