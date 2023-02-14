Контроль России над торговлей ядерной энергией на самом деле усиливается, - Bloomberg
После вторжения в Украину российский ядерный экспорт увеличился, что повысило доходы РФ и укрепило ее влияние на глобальных покупателей. США и их союзники пока уклоняются от введения санкций в отношении этой отрасли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Эксклюзивные торговые данные, собранные Королевским институтом объединенных служб Великобритании, свидетельствуют, что продажи российского ядерного топлива и технологий за рубеж в 2022 году выросли более чем на 20%. Закупки членами Европейского союза достигли самого высокого уровня за три года. От Египта и Ирана до Китая и Индии бизнес процветает.
"Каждый раз, когда кремлевский ядерный гигант ПАО "Росатом" соглашается построить новый реактор, он получает денежные потоки и политическое влияние потенциально на десятилетие вперед. Атомная торговля создает продолжающиеся отношения. Это предполагает большие первоначальные расходы, поэтому Россия обычно предоставляет кредит - и долгосрочные соглашения по обслуживанию заводов, обучению их операторов и пополнению топлива. Такое финансовое и техническое сотрудничество также может укрепить дипломатические связи", - объясняет Bloomberg.
Согласно материалу, российские лидеры рассматривают ядерную торговлю как способ укрепить альянсы.
"Это часть соревнования великих держав, в котором мы сейчас находимся", - уверяет Эдвин Лайман, директор по безопасности ядерной энергетики Союза обеспокоенных ученых в Вашингтоне.
Марк Хиббс, берлинский ядерный аналитик из Фонда Карнеги за международный мир, добавляет, что это геостратегическая, а не коммерческая технология России, поскольку, предоставляя государственное финансирование, Россия может снять финансовый риск со стран, в которых развивает свой атомный проект.
В этом месяце глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что компания ведет переговоры с примерно 10 странами по новым проектам, и три-четыре близки к подписанию межправительственных соглашений.
"Во всех странах, где "Росатом" уже строит атомные станции, все идет по плану", - заверил он.
Издание напоминает, что Россия продолжала инвестировать в производство ядерного топлива и технологий после распада Советского Союза, даже когда в других частях мира эта отрасль атрофировалась, и США и их европейские союзники до сих пор не ввели против нее санкции.
Цифры свидетельствуют, что страны-члены НАТО, включая Болгарию, Чехию, Венгрию и Словакию, продолжали закупать топливо "Росатома" в 2022 году на фоне просьб Украины прекратить торговлю после того, как Россия захватила крупнейшую атомную электростанцию в Европе.
"Росатом" ежегодно получает миллиарды долларов от своего бизнеса за границей. Деньги, которые они получают, финансируют войну", - говорит Петр Котин, президент украинской атомной компании "Энергоатом".
В этом месяце Украина ввела санкции против "Росатома" и призвала другие страны последовать ее примеру. Однако Европейский союз вряд ли введет санкции против российского холдинга.
Недавно РБК-Украина сообщало, что украинские власти делают все возможное для того, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против РФ.
Кроме того, мы писали, что эксперт Юлия Павицкая, исследовательница KSE Institute, участвующая в подготовке санкционных предложений в группе Ермака-Макфола, оценила масштабы возможных санкций против "Росатома".
Ранее премьер Украины Денис Шмигаль призвал МАГАТЭ ввести санкции против "Росатома" , поскольку эта компания финансирует войну с Украиной.
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