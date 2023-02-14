На кожному доларі кров українців. Шмигаль назвав ріст доходу "Росатома" і закликав до санкцій
Минулого року дохід "Росатому" зріс більше ніж на 15 відсотків, тому треба посилити санкційний тиск на агресора, щоб він платив високу ціну за свої воєнні злочини
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра України Дениса Шмигаля.
"Минулого року експорт товарів РФ збільшився майже на 10%. Дохід "Росатому" зріс на 17%. На кожному доларі, який іде до російського бюджету, кров українців. І це треба пам’ятати всім, хто торгує з Росією", - заявив Шмигаль.
Він закликав до того, що головні джерела фінансування війни мають бути перекриті. За його словами, насамперед це стосується російської нафти й атомної енергетики.
"Для нас важливо, аби санкційний тиск на агресора посилювався. РФ мусить платити високу ціну за свої воєнні злочини... На жаль, ворог продовжує на цьому заробляти", - наголосив прем'єр.
Шмигаль також подякував партнерам за безпрецедентні санкції щодо держави-терориста та все ж наполіг на включенні до десятого санкційного пакету ЄС - російської атомної галузі.
"Своєю чергою, Україна вже запровадила санкції щодо понад 4,5 тисячі фізичних та юридичних осіб, які загрожують нашій національній безпеці. Серед них 200 функціонерів атомної галузі РФ", - підкреслив Шмигаль.
Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, контроль Росії над торгівлею ядерною енергією насправді посилюється, тим часом поки США та їхні союзники ухиляються від запровадження санкцій щодо цієї галузі.
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