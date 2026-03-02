Для каждого региона - свой план: Зеленский анонсировал стратегию защиты энергетики

В этом году для каждой области Украины утвердят план защиты и восстановления объектов энергетики и критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Готовим СНБО для утверждения стратегии на следующую зиму: должны быть утверждены обновленные планы защиты и восстановления энергетических объектов и критической инфраструктуры в городах и общинах - комплексные планы устойчивости городов и регионов", - говорится в его заявлении.

Он отметил, что граждане почувствовали, какие города и общины подготовились к имеющимся угрозам, а какие не использовали эффективно время перед прошлогодней зимой.

"В этом году для каждого региона будет утвержден на уровне СНБО конкретный перечень необходимых действий, и при этом мы сохраним и распространим эффективные решения тех городов и громад, которые этой зимой продемонстрировали наибольшие результаты в защите энергосистемы и в поддержке людей", - подчеркнул Зеленский.

Защита энергетики

Напомним, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль рассказал, что пассивная защита второго уровня уже установлена на подавляющем большинстве украинских подстанций.

По его словам, бетонные саркофаги доказали свою эффективность, выдерживая многочисленные атаки. В частности, некоторые сооружения выдержали попадание более 20 "Шахедов", а также ракетные удары.

Шмыгаль отметил, что строительство одного бетонного саркофага стоит менее 3 млн долларов, что сопоставимо с ценой только одной ракеты для системы ПВО Patriot.