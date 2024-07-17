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В каждой боевой бригаде пограничников создадут подразделения ударных дронов, - ГПСУ

Иллюстративное фото: в бригадах пограничников появятся подразделения ударных дронов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В украинских боевых бригадах пограничников будут созданы подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБАК).

Об этом заявил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ в Telegram.

Он рассказал, что в бригаде "Помста" создали первое подразделение РУБАК. Его возглавил Герой Украины Дмитрий Олексюк.

 

Дейнеко поблагодарил Олексюку и его побратимам за проведенную работу и заверил, что подразделение получит всю необходимую помощь. 

В Украине создали Силы беспилотных систем

Напомним, 25 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Украине Сил беспилотных систем.

В Минобороны отмечали, что такой шаг позволит украинским защитникам наносить свои удары вглубь России вплоть до Урала.

При этом командующим Сил беспилотных систем ВСУ назначили полковника Вадима Сухаревского, который участвовал в войне с оккупантами с 2014 года. Более детально о нем - в материале РБК-Украина.

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