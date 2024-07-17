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У кожній бойовій бригаді прикордонників створять підрозділи ударних дронів, - ДПСУ

Ілюстративне фото: у бригадах прикордонників з'являться підрозділи ударних дронів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В українських бойових бригадах прикордонників буде створено підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБАК).

Про це заявив глава Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ у Telegram.

Він розповів, що у бригаді "Помста" створили перший підрозділ РУБАК. Його очолив Герой України Дмитро Олексюк.

Дейнеко подякував Олексюку та його побратимам за проведену роботу та запевнив, що підрозділ отримає всю необхідну допомогу.

В Україні створили Сили безпілотних систем

Нагадаємо, 25 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо створення в Україні Сил безпілотних систем.

У Міноборони зазначали, що такий крок дозволить українським захисникам завдавати ударів углиб Росії аж до Уралу.

При цьому командувачем сил безпілотних систем ЗСУ призначили полковника Вадима Сухаревського, який брав участь у війні з окупантами з 2014 року. Більш детально про нього - у матеріалі РБК-Україна.

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