У кожній бойовій бригаді прикордонників створять підрозділи ударних дронів, - ДПСУ

В українських бойових бригадах прикордонників буде створено підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБАК).
Про це заявив глава Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ у Telegram.
Він розповів, що у бригаді "Помста" створили перший підрозділ РУБАК. Його очолив Герой України Дмитро Олексюк.
Дейнеко подякував Олексюку та його побратимам за проведену роботу та запевнив, що підрозділ отримає всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, 25 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо створення в Україні Сил безпілотних систем.
У Міноборони зазначали, що такий крок дозволить українським захисникам завдавати ударів углиб Росії аж до Уралу.
При цьому командувачем сил безпілотних систем ЗСУ призначили полковника Вадима Сухаревського, який брав участь у війні з окупантами з 2014 року. Більш детально про нього - у матеріалі РБК-Україна.
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