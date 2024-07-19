Как оформить пенсионное удостоверение вместо утраченного: объяснение Пенсионного фонда

Если пенсионер потерял пенсионное удостоверение, то может обратиться за оформлением нового документа. Это можно сделать как во время визита в сервисный центр Пенсионного фонда, так и онлайн.

Как подать заявление и какие документы нужно подготовить, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Куда можно обратиться за новым пенсионным удостоверением

Если пенсионер потерял пенсионное удостоверение, чтобы получить новый документ, можно обратиться в сервисный центр территориального органа Пенсионного фонда Украины.

При этом необходимо предъявить:

паспорт;

справку о присвоении идентификационного номера;

заполнить заявление на изготовление пенсионного удостоверения;

к которому добавить цветную фотографию размером 3х2,5 см.

Также не обязательно ехать в сервисный центр ПФУ – оформить новое удостоверение можно и онлайн. Это можно сделать:

на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины ( portal.pfu.gov.ua );

portal.pfu.gov.ua или с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд".

Пошаговые видеоинструкции, как авторизироваться на веб-портале Пенсионного фонда Украины, можно найти по ссылкам:

Чтобы подать заявление на оформление пенсионного удостоверения через портал электронных услуг, нужно найти раздел "О пенсионном обеспечении" и выбрать там опцию "Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения".

Чтобы подать такое заявление через мобильное приложение "Пенсионный фонд", нужно выбрать вкладку "В ПФУ": раздел "Коммуникации в ПФУ" – "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".

Фото: Подать заявление на оформление пенсионного удостоверения можно онлайн (gettyimages.com)

Как подать документы в Пенсионный фонд онлайн

Пенсионеры, которые будут подавать заявление на изготовление пенсионного удостоверения через электронные сервисы Фонда, должны подготовить сканкопии:

паспорта;

справки о присвоении идентификационного номера;

собственной подписи (должна быть выполнена чернилами черного цвета);

фотографию.

Следует учесть, что сканкопии должны отвечать определенным требованиям:

быть цветными и четкими;

сохраненными в форматах JPG или PDF.

Размер каждого файла не должен превышать 1 МБ, а названия должны соответствовать виду отсканированного документа.

Требования к сканированной копии фотографии:

размер файла – от 20 до 24 кБ;

размер фотографии – 3х2,5 см;

содержание фотографии – лицо должно составлять 70-80%;

фон фотографии – белый;

фотография должна быть сделана в течение послених 6 месяцев;

на фото должны отсутствовать посторонние предметы;

фотография должна быть цветной.

Новое пенсионное удостоверение человек сможет получить в том сервисном центре Фонда, который укажет в заявлении.

Кроме того, в мобильном приложении "Дія" генерируется электронное отображение пенсионного удостоверения. Оно имеет такую же юридическую силу, как и обычное.