Как оформить пенсионное удостоверение вместо утраченного: объяснение Пенсионного фонда
Если пенсионер потерял пенсионное удостоверение, то может обратиться за оформлением нового документа. Это можно сделать как во время визита в сервисный центр Пенсионного фонда, так и онлайн.
Как подать заявление и какие документы нужно подготовить, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Куда можно обратиться за новым пенсионным удостоверением
Если пенсионер потерял пенсионное удостоверение, чтобы получить новый документ, можно обратиться в сервисный центр территориального органа Пенсионного фонда Украины.
При этом необходимо предъявить:
- паспорт;
- справку о присвоении идентификационного номера;
- заполнить заявление на изготовление пенсионного удостоверения;
- к которому добавить цветную фотографию размером 3х2,5 см.
Также не обязательно ехать в сервисный центр ПФУ – оформить новое удостоверение можно и онлайн. Это можно сделать:
- на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua);
- или с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд".
Пошаговые видеоинструкции, как авторизироваться на веб-портале Пенсионного фонда Украины, можно найти по ссылкам:
Чтобы подать заявление на оформление пенсионного удостоверения через портал электронных услуг, нужно найти раздел "О пенсионном обеспечении" и выбрать там опцию "Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения".
Чтобы подать такое заявление через мобильное приложение "Пенсионный фонд", нужно выбрать вкладку "В ПФУ": раздел "Коммуникации в ПФУ" – "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".
Фото: Подать заявление на оформление пенсионного удостоверения можно онлайн (gettyimages.com)
Как подать документы в Пенсионный фонд онлайн
Пенсионеры, которые будут подавать заявление на изготовление пенсионного удостоверения через электронные сервисы Фонда, должны подготовить сканкопии:
- паспорта;
- справки о присвоении идентификационного номера;
- собственной подписи (должна быть выполнена чернилами черного цвета);
- фотографию.
Следует учесть, что сканкопии должны отвечать определенным требованиям:
- быть цветными и четкими;
- сохраненными в форматах JPG или PDF.
Размер каждого файла не должен превышать 1 МБ, а названия должны соответствовать виду отсканированного документа.
Требования к сканированной копии фотографии:
- размер файла – от 20 до 24 кБ;
- размер фотографии – 3х2,5 см;
- содержание фотографии – лицо должно составлять 70-80%;
- фон фотографии – белый;
- фотография должна быть сделана в течение послених 6 месяцев;
- на фото должны отсутствовать посторонние предметы;
- фотография должна быть цветной.
Новое пенсионное удостоверение человек сможет получить в том сервисном центре Фонда, который укажет в заявлении.
Кроме того, в мобильном приложении "Дія" генерируется электронное отображение пенсионного удостоверения. Оно имеет такую же юридическую силу, как и обычное.
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