В Украине появилось еще одно основание для прекращения выплат пенсий
В Украине с 23 июня вступили в силу изменения в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно случаев, когда прекращается выплата пенсии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .
Как отметили в пресс-службе, статья 49 дополнена пунктом следующего содержания: "выплата пенсии прекращается по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей".
Таким образом, полный перечень причин для прекращения выплат пенсий выглядит следующим образом:
- если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;
- на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины,
- по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;
- в случае смерти пенсионера, признания его без вести отсутствующим или оглашения умершим в установленном законом порядке;
- в случае предоставления пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах;
- при неполучении назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;
- в случае непрохождения физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством;
- в других случаях, предусмотренных законом.
Бессрочные пенсии
Как отметили в пресс-службе ПФУ, в Украине назначаются следующие виды пенсий: по возрасту; по инвалидности; в связи с потерей кормильца и за выслугу лет.
Каждый из этих видов пенсии назначается на период, определенный законом:
- пенсия по возрасту - бессрочно;
- пенсия за выслугу лет - бессрочно (выплата пенсии осуществляется при увольнении с работы, дающей право на такую пенсию).
- пенсия по инвалидности - все время, пока лицу установлена инвалидность;
- пенсия в связи с потерей кормильца - на весь период, в течение которого иждивенец считается нетрудоспособным.
"Соответственно, когда период, на который назначена пенсия, завершается, или условие, от которого она зависит, не выполняется, - выплата пенсии прекращается", - пояснили в ПФУ.
Пенсии в Украине
Напомним, по состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине было 10,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсий составил 5743 гривен.
Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим:
- по возрасту – 72,95%
- по инвалидности – 14,99%
- в случае потери кормильца – 6,26%
- за выслугу лет – 5,20%
- социальные пенсии – 0,56%
- пожизненное содержание судей – 0,04%.