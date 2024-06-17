Каждые 10 минут РФ совершает преступление против Украины, - Костин

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, передает РБК-Украина со ссылкой на страницу чиновника в Facebook .

"На сегодняшний день мы задокументировали почти 130 000 военных преступлений. Это означает в среднем 150 преступлений в день. Каждые 10 минут Россия совершает преступление против Украины и украинцев", - говорится в сообщении.

Также Андрей Костин принял участие в Саммите мира в Швейцарии вместе с украинцами, пережившими военные преступления РФ. Он выразил надежду, что этот саммит укрепит усилия мирового сообщества, направленные на прекращение злодеяний России.

"Я искренне надеюсь, что этот саммит укрепит усилия мирового сообщества, направленные на пресечение этих злодеяний. Это, в частности, работа по освобождению и возвращению украинских гражданских, незаконно удерживаемых РФ и принудительно депортированных агрессором детей", - добавил Костин.