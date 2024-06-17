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Каждые 10 минут РФ совершает преступление против Украины, - Костин

Понедельник 17 июня 2024 01:45
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Каждые 10 минут РФ совершает преступление против Украины, - Костин Фото: Генеральный прокурор Украины Андрей Костин (Виталий Носач, коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация, ведущая захватническую войну, совершает военные преступления против Украины каждые 10 минут.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, передает РБК-Украина со ссылкой на страницу чиновника в Facebook.

"На сегодняшний день мы задокументировали почти 130 000 военных преступлений. Это означает в среднем 150 преступлений в день. Каждые 10 минут Россия совершает преступление против Украины и украинцев", - говорится в сообщении.

Также Андрей Костин принял участие в Саммите мира в Швейцарии вместе с украинцами, пережившими военные преступления РФ. Он выразил надежду, что этот саммит укрепит усилия мирового сообщества, направленные на прекращение злодеяний России.

"Я искренне надеюсь, что этот саммит укрепит усилия мирового сообщества, направленные на пресечение этих злодеяний. Это, в частности, работа по освобождению и возвращению украинских гражданских, незаконно удерживаемых РФ и принудительно депортированных агрессором детей", - добавил Костин.

Напомним, что Швейцария допустила участие президента России Владимира Путина в новом саммите мира. Диктатор может присутствовать на дальнейших потенциальных конференциях, несмотря на наличие ордера на арест.

Ранее РБК-Украина сообщало, что второй саммит мира может состояться до президентских выборов в США.

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