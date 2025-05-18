Каждая третья отсрочка уже онлайн: что еще улучшил "Резерв+" за год после запуска

Минобороны рассказало, что сегодня приложению для военнообязанных "Резерв+" исполняется один год. За это время от одной функции - обновление данных - "Резерв+" вырос в ряд сервисов, которые изменили взаимодействие человека с еще одной государственной сферой.

За этот год "Резерв+" удалось привлечь более 4 миллионов пользователей.

В приложении появился:

электронный военный документ,

возможность оформить отсрочку,

сгенерировать электронное направление на ВВК,

найти вакансию в армии через рекрутинг,

возможность исправить данные.

Кроме того, сейчас в "Резерв+" работает 5 типов отсрочек. Всего за все время существования сервиса было сгенерировано 360 000 отсрочек.

"Каждая третья отсрочка сейчас генерируется онлайн", - отметили в Минобороны.

В то же время за год существования приложения появилась возможность оформить электронное направление на ВВК. Это, по словам министерства, первый шаг к цифровой реформе военно-врачебной комиссии, которая призвана упростить ее прохождение и сделать этот процесс прозрачным и справедливым. МОУ сообщило, что уже 200 000 направлений сгенерировано.

Рекрутинг, что также внутри приложения уже имеет более 9 000 актуальных вакансий.

"И это самый большой перечень вакансий в армии, который сейчас существует. Около 100 000 заявлений на различные вакансии в "Резерв+". Из них - до 5 000 отзывов на вакансии Линии дронов", - добавили в министерстве.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что за первый год работы "Резерв+" стал полноценным инструментом взаимодействия военнообязанного с государством.

"Приложение формирует новое отношение граждан к армии как к современной, прозрачной и подотчетной институции. Это и есть цифровая трансформация - когда технологии не просто автоматизируют процесс, а меняют отношение государства к человеку и человека к государству", - добавила она.

По словам заместителя министра, "Резерв+" сейчас выполняет и правозащитную функцию, поскольку до полномасштабного вторжения многие украинцы не знали своих прав во время мобилизации.

"Кроме того, люди с инвалидностью, многодетные родители, студенты наконец смогли реализовать свое законное право на отсрочку онлайн - без очередей, бумаг и лишнего ожидания. Также граждане впервые получили открытый доступ к тому, что о них знает государство в реестре Оберег. Это и есть прозрачность. Теперь каждый может не только увидеть информацию о себе, но и вовремя выявить ошибки в данных или нарушения, связанные с военным учетом", - подытожила она.