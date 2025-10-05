ua en ru
Каждая ночь - испытание на выдержку: первые минуты после удара РФ по Запорожью (видео)

Запорожье, Воскресенье 05 октября 2025 17:01
Каждая ночь - испытание на выдержку: первые минуты после удара РФ по Запорожью (видео) Фото: последствия атаки РФ по Запорожью (t.me/dsns_telegram)
Автор: Оксана Тесленко

Полиция показала первые минуты после вражеского удара по Запорожью в ночь на 5 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

По его словам, в результате очередной комбинированной атаки повреждения получили частные и многоэтажные дома. Есть раненые и, к сожалению, погиб один человек.

Билошицкий отметил, что полиция вместе со спасателями, медиками оперативно прибыли на места попаданий: эвакуировали людей из поврежденных домов, деблокировали пострадавших, помогали людям с инвалидностью.

"Каждая такая ночь - испытание на выдержку и человечность. Но мы держимся вместе. Мы сильны, потому что рядом - те, кто не остается в стороне", - сообщил Билошицкий.

Последствия ночной атаки

Напомним, российские оккупанты в ночь на 5 октября в очередной раз нанесли удары по Запорожью. В результате атаки почти 300 абонентов остались без газоснабжения.

Оккупанты атаковали город дронами и авиабомбами, нанеся не менее десяти ударов. В результате обстрела повреждены жилые дома, вспыхнули пожары, а в городе временно исчезли вода и электроснабжение.

Также известно, что в результате сегодняшней атаки в Запорожье пострадали 9 человек, и еще один человек погиб.

