Каждая ночь - испытание на выдержку: первые минуты после удара РФ по Запорожью (видео)

Полиция показала первые минуты после вражеского удара по Запорожью в ночь на 5 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

По его словам, в результате очередной комбинированной атаки повреждения получили частные и многоэтажные дома. Есть раненые и, к сожалению, погиб один человек.

Билошицкий отметил, что полиция вместе со спасателями, медиками оперативно прибыли на места попаданий: эвакуировали людей из поврежденных домов, деблокировали пострадавших, помогали людям с инвалидностью.

"Каждая такая ночь - испытание на выдержку и человечность. Но мы держимся вместе. Мы сильны, потому что рядом - те, кто не остается в стороне", - сообщил Билошицкий.