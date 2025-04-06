Восстановление лесов Украины после войны займет 70 лет: как это повлияет на экосистемы

Восстановление экосистем Украины после войны потребует десятки лет. Леса, в частности, будут восстанавливаться не менее 70 лет.

Об этом в материале РБК-Украина рассказал эколог и геоботаник Яков Дидух.

Восстановление окружающей среды после войны - это чрезвычайно сложный процесс, который требует не только времени, но и значительных усилий для восстановления экосистем, подвергшихся разрушениям.

По оценкам эколога, различные компоненты экосистемы требуют разного времени для восстановления, и многие из них могут никогда не вернуться к своему прежнему состоянию.

Для лесных массивов, по оптимистичным прогнозам, понадобится не менее 70 лет для полного восстановления, тогда как травяные экосистемы смогут восстановиться за 10-50 лет.

Однако если разрушены почвы или уничтожены природные образования, такие как скалы, восстановить их будет невозможно. Они могут остаться мертвыми, не способными поддерживать предыдущее биоразнообразие.

Это наглядно демонстрирует даже пример Чернобыльской зоны. Там, где уровень радиации позволяет людям находиться, природа постепенно восстанавливается, но есть и территории, где уровень радиации настолько высок, что даже сейчас они остаются непригодными для жизни.

Война в Украине оставляет за собой множество видов разрушений, а разные экосистемы имеют разную чувствительность и сопротивляемость к этим воздействиям. Негативные последствия войны будут проявляться на разных этапах и в разных формах, причем некоторые экосистемы могут потерять свою ценность из-за необратимых изменений.

Не менее важным является также опосредованное влияние. Сейчас значительные территории в Украине заминированы, и процесс разминирования может длиться десятки лет. В течение этого времени огромные площади сельскохозяйственных угодий будут оставаться непригодными для использования.